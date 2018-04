La programación de la duodécima fecha del Campeonato Nacional 2018

Unión Española y San Luis serán los encargados de dar inicio a la duodécima fecha del Campeonato Nacional 2018, cuando se enfrenten el viernes en el Estadio Santa Laura.

El líder Universidad Católica, en tanto, recibiriá el sábado en San Carlos de Apoquindo a Huachipato, mientras que Universidad de Chile abre la jornada dominical enfrentando a O'Higgins en Rancagua.

Los encargados de cerrar la fecha serán Colo Colo y Everton, que se medirán también el domingo en el Estadio Monumental.

Revisa la programación de la duodécima fecha:

Viernes 4 de mayo:

- Unión Española vs. San Luis, 20:00 horas. Estadio Santa Laura.

Sábado 5 de mayo:

- Deportes Iquique vs. Curicó Unido, 12:00 horas. Estadio Cavancha.

- Deportes Antofagasta vs. Deportes Temuco, 15:00 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

- Unión La Calera vs. Audax Italiano, 17:30 horas. Estadio "Lucio Fariña".

- Universidad Católica vs. Huachipato, 20:00 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Domingo 6 de mayo:

- O'Higgins vs. Universidad de Chile, 12:00 horas. Estadio El Teniente.

- Palestino vs. Universidad de Concepción, 15:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

- Colo Colo vs. Everton, 17:30 horas. Estadio Monumental.