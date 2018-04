La programación de la octava fecha del Campeonato Nacional

La octava fecha del Campeonato Nacional se jugará desde el viernes 6 hasta el domingo 8 de abril, jornadas entre las que dos equipos lucharán por confirmar su dominio en la clasificación: Universidad de Chile y Universidad Católica.

El cuadro azul, que suma 18 puntos al igual que la UC, está en el primer lugar por diferencia de goles e intentará lograr una ventaja mayor enfrentando como local al regular Curicó Unido, que no conoce derrotas hace cinco partidos.

Católica, en tanto, intentará reponerse a la caída en el clásico frente a Colo Colo jugando ante Palestino en San Carlos de Apoquindo.

Revisa la programación completa junto a AlAireLibre.cl:

Campeonato Nacional, octava fecha:

Viernes 6 de abril

Deportes Temuco vs. Deportes Iquique, 20:00 horas. Estadio "Germán Becker".

Sábado 7 de abril

Everton vs. Unión La Calera, 12:00 horas. Estadio Sausalito.

Deportes Antofagasta vs. Huachipato, 15:00 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

Universidad de Chile vs. Curicó Unido, 17:30 horas. Estadio Nacional.

Universidad de Concepción vs. Audax Italiano, 20:00 horas. Estadio "Ester Roa".

Domingo 8 de abril

San Luis de Quillota vs. Colo Colo, 15:00 horas. Estadio "Lucio Fariña".

Universidad Católica vs. Palestino, 17:30 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo

Unión Española vs. O'Higgins de Rancagua, 20:00 horas. Estadio Santa Laura.