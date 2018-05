La programación de la primera fecha de la segunda rueda del Campeonato Nacional

La primera rueda del Campeonato Nacional 2018 está llegando a su fin y más allá de los encuentros por la segunda fase de Copa Chile que se disputarán en un par de semanas, es un hecho que la principal competencia del fútbol chileno tendrá un largo receso.

No obstante, tras el Mundial de Rusia volverá el torneo, el cual ya fue programado por la ANFP y que tendrá interesantes duelos en su reestreno el fin de semana del 21 y 22 de julio, distintos a la jornada inicial de la primera rueda debido a que se modificó el fixture para el segundo semestre.

El líder de la comptencia Universidad Católica recibirá a Deportes Iquique, mientras que Colo Colo y Universidad de Chile vivirán una curiosa situación, ya que jugarán ante el mismo rival que habrán enfrentado en esta última fecha. Es decir, los azules recibirán a Huachipato, mientras que los albos visitarán a Unión La Calera.

Revisa los encuentros de la decimosexta fecha:

- Universidad Católica vs. Deportes Iquique. Estadio San Carlos de Apoquindo.

- Unión La Calera vs. Colo Colo. Estadio "Lucio Fariña"

- Deportes Temuco vs. Deportes Antofagasta. Estadio "Germán Becker"

- Curicó Unido vs. San Luis. Estadio La Granja

- Unión Española vs. Audax Italiano. Estadio Santa Laura

- Universidad de Concepción vs. Palestino. Estadio "Ester Roa"

- Everton vs. O'Higgins. Estadio Sausalito

- Universidad de Chile vs. Huachipato. Estadio Nacional