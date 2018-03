La programación de la séptima fecha del Campeonato Nacional 2018

Tras el receso por la doble fecha FIFA, este viernes 30 de marzo volverá a rodar el balón en el Campeonato Nacional 2018, con el atractivo choque entre Audax Italiano y Universidad de Chile que se disputará en el Estadio Bicentenario La Florida.

El sábado 31 se vivirá el partido más destacado de la séptima fecha, porque en el Estadio Monumental se escribirá una nueva edición del clásico entre Colo Colo y Universidad Católica, elencos que tienen presentes muy dispares en el plano local.

La jornada se cerrará el domingo 1 de abril en el Estadio "Lucio Fariña", con el encuentro entre Unión La Calera y Unión Española, elencos que marchan en la medianía de la tabla.

Revisa la programación completa a continuación:

Campeonato Nacional 2018 - Séptima fecha

Viernes 30

- Audax Italiano vs. Universidad de Chile, 18:00 horas. Estadio Bicentenario La Florida.

Sábado 31

- Colo Colo vs. Universidad Católica, 12:30 horas. Estadio Monumental.

- Huachipato vs. Everton, 15:30 horas. Estadio Huachipato-CAP Acero.

- O'Higgins vs. San Luis, 18:00 horas. Estadio El Teniente.

- Curicó Unido vs. Deportes Temuco, 20:30 horas. Estadio La Granja.

Domingo 1

- Deportes Iquique vs. Universidad de Concepción, 12:30 horas. Estadio Cavancha.

- Palestino vs. Deportes Antofagasta, 15:00 horas. Estadio La Cisterna.

- Unión La Calera vs. Unión Española, 17:30 horas. Estadio "Lucio Fariña".