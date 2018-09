Lorenzetti desmintió de manera categórica las supuestas críticas de Kudelka al plantel de la U

"A veces uno trata de no salir a desmentir cada cosa que publican, pero esta vez salió con mi nombre y apellido". Así inició Gustavo Lorenzetti su defensa ante la publicación que realizó El Mercurio este miércoles en donde se aseguró que Frank Kudelka está distanciado del plantel de Universidad de Chile por supuestas conversaciones con valores de su plantel en donde criticaba a otros jugadores.

"Yo no voy a permitir que se me exponga en algo que no pasó, que no sucedió. El señor Ramiro Fuenzalida (escritor del artículo) publicó en El Mercurio hoy una mentira, porque esa charla que dice que sucedió, nunca pasó, ninguna charla con Frank en donde haya hablado de otros jugadores, y si yo tengo una charla con el entrenador queda en privado, jamás la contaría", enfatizó el mediocampista, tras ser indicado como uno de los participantes en la dinámica de hablar de jugadores a sus espaldas.

"Entonces recalcar que (Fuenzalida) es un mentiroso, que usó mi nombre y que no se lo voy a permitir", insistió.

Respecto a la situación del equipo, alejado de la lucha por el título del Campeonato Nacional luego de caer en la última fecha ante Universidad de Concepción, Lorenzetti comentó que saben que "las cosas no están saliendo bien, que las críticas futbolísticas las merecemos, pero también sabemos que el plantel está unido, que tenemos un cuerpo técnico que tenemos que apoyar dentro de la cancha, pero de ahí a inventar cosas llega un momento en que ya cansa".

También confirmó que habló con Kudelka respecto a esta situación, "porque tanto él como yo quedamos sorprendidos" y en realidad "no había nada que aclarar porque es una charla que no existió nunca, está todo más que bien y ojalá el fin de semana podamos llegar a un triunfo", concluyó.

La U se prepara para enfrentar a Unión La Calera este sábado a las 15:00 horas en el Estadio Nacional, por la vigésimo cuarta fecha del Campeonato Nacional.