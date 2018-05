Mauricio Pinilla y el clásico ante la UC: Nos vamos tranquilos con el empate

El delantero de Universidad de Chile Mauricio Pinila, quien jugó su primer partido en San Carlos de Apoquindo, analizó el encuentro ante la UC, con la conformidad de no haber caído.

En su primera reflexión, destacó que el equipo "está retomando confianza, el primer tiempo intentamos hacer un juego equilibrado, seguramente fuimos menos profundos, pero más consistentes atrás".

Agregó que "en el segundo tiempo salimos con más agresividad, más profundidad, buscamos el empate y lo logramos podríamos haber empujado un poco más por el triunfo, pero nos vamos tranquilos con el punto".

Sobre su tanto de chilena se mostró "feliz por volver a marcar", aunque la celebración con sus hinchas en la reja, lo dejó con un corte en la mano: "Esto es un clásico, se viven de manera intensa, siempre he celebrado los goles con la gente de la U y acá había un par de puntas más. También se me había olvidado que tenía cuatro amarillas y que me perdía el partido con Palestino, si hubiera sabido, lo habría pensado un poco más".

Sobre las polémicas en su gol y un posible penal para Católica señaló que: "hubo penales y cobros para lado y lado, algunos se cobraron y otros no. Hacer análisis de penales o no penales, sería injusto. El resultado es 1-1 y con eso nos vamos.

Finalmente, aseguró que el equipó esta "encarrilando el camino", mientras que sobre la llegada del nuevo entrenador aseguró que "lo esencial es que estamos a disposición del técnico que está hoy y ni he pensado en el técncio que puede llegar porque no depende de mí", cerró.