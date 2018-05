Palermo e interés de Peñarol: Es importante que un grande de Sudamérica se haya fijado en mí

El entrenador de Unión Española, Martín Palermo, respondió a los rumores que lo sitúan como opción en la banca de Peñarol de Uruguay y analizó el empate 1-1 de su equipo ante Audax Italiano por la fecha 15 del Campeonato Nacional.

"Es importante que un grande de Sudamérica se haya fijado en mí, o que valore el trabajo que hacemos acá después de dos años, pero no han tenido comunicación con mi representante", fue la reflexión del "Titán" ante las informaciones que indican que Peñarol lo pretende para el próximo semestre.

Sobre el supuesto interés agregó que "es solo una cuestión periodística, sólo escuché que mi nombre está entre los posibles, pero nada puedo decir, porque al no ser confirmado por la dirigencia del club, uno debe seguir enfocado en lo que queda el próximo semestre acá en Unión Española".

Sobre la lesión de Juan Pablo Gómez, aseguró que "es algo muscular, obviamente se va a saber mejor mañana -lunes- cuando se le hagan los exámenes, ya se va analizar con los resultados si es que llega al primer partido (de Copa Chile)".

Acerca del análisis del encuentro y de la campaña, señaló que "nuestro juego no fue bueno, pareciera que esperamos que nos lastimen para reaccionar. Me preocupa que no podamos tener una regularidad. Hemos dejado muchos puntos en partidos que creemos que son accesibles y no terminan siendo así

Por su parte, el entrenador audino Juan José Ribera destacó que "me voy disconforme, el empate no nos sirve mucho, pero nos acerca un puntito más al objetivo principal que es alejarse de la zona de descenso. Hemos rescatado muy pocos puntos", cerró el estratega.