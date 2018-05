Roberto Tobar será el encargado de impartir justicia en el clásico universitario

El árbitro Roberto Tobar fue designado por la ANFP como el encargado de dirigir el clásico universitario que este fin de semana animarán Universidad Católica y Universidad de Chile en San Carlos de Apoquindo, por la decimotercera fecha del Campeonato Nacional 2018.

Tobar fue el encargado de impartir justicia en el último superclásico, el que estuvo cargado de polémicas y en el que se le criticaron varias decisiones, entre ellas no haber informado los insultos de Agustín Orión a Jean Beausejour ni el encontrón de este último con Mauricio Pinilla, así como también la inexplicable expulsión de Oscar Opazo.

Por su parte, Felipe González será el juez del partido del viernes entre Colo Colo y Deportes Iquique, mientras que Eduardo Gamboa volverá a dirigir en Primera División tras el castigo recibido por el escándalo entre Vallenar y Melipilla, que lo tuvo cuatro meses fuera de la actividad, en el compromiso entre Universidad de Concepción y Deportes Antofagasta.

Revisa los árbitros de la decimotercera fecha del torneo:

Viernes 11 de mayo

- Colo Colo vs. Deportes Iquique, 20:00 horas. Felipe González.

Sábado 12 de mayo

- San Luis vs. Unión La Calera, 12:00 horas. Julio Bascuñán.

- Huachipato vs. Palestino, 15:00 horas. Francisco Gilabert.

- Everton vs. Curicó Unido, 20:00 horas. Piero Maza.

Domingo 13 de mayo

- Universidad Católica vs. Universidad de Chile, 12:00 horas. Roberto Tobar.

- Deportes Temuco vs. Unión Española, 15:00 horas. Cristián Andaur.

- Audax Italiano vs. O'Higgins, 17:30 horas, Héctor Jona.

- Universidad de Concepción vs. Deportes Antofagasta, 20:00 horas. Eduardo Gamboa.