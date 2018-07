Alfonso Parot e interés de Colo Colo: No tengo información sobre el tema

El lateral de Rosario Central dijo que su representante no le ha contactado por el sondeo del "Cacique".

El chileno Alfonso Parot, lateral de Rosario Central, fue entrevistado por un medio trasandino y admitió no tener conocimiento sobre el supuesto sondeo que hizo Colo Colo para ficharlo como refuerzo para el segundo semestre de 2018.

"Estoy muy contento acá y mi representante no se comunicó conmigo. Así que no tengo ninguna información respecto de ese tema", declaró el ex UC al medio argentino La Capital.

Según ese medio, el interés es firme por parte de Colo Colo y si hubo un contacto con la dirigencia "Canalla", pues el "Cacique" está buscando refuerzos para afrontar el partido con Corinthians en los octavos de final de la Copa Libertadores 2018.

Parot se ha convertido en pieza importante del equipo que actualmente dirige Edgardo Bauza, con 25 partidos y dos goles oficiales, ambos de cabeza. Su última conquista fue el pasado sábado, aunque en un amistoso que terminó 3-0 a favor de Rosario ante Alajuelense de Costa Rica.