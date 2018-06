Bryan Carrasco y Joe Abrigo se sumaron al plantel de Veracruz

Los ex jugadores de Audax Italiano celebraron su fichaje en los Tiburones Rojos.

Los jugadores chilenos Bryan Carrasco y Joe Abrigo se sumaron este martes al plantel de Veracruz y celebraron su llegada a los "Tiburones Rojos".

"Hay varios jugadores que les encantaría estar acá y me tocó a mí; Veracruz está confiando en mis servicios y espero no fallar", dijo el ex capitán de Audax Italiano.

Abrigo, también procedente del cuadro itálico, explicó que "he estado atento un par de veces, supe que estuvieron peleando abajo los últimos años y a eso vengo, a ganar, a demostrar un poco más y a sacar al equipo del fondo".

Carrasco y Abrigo, quienes conocieron el Estadio Pirata de Veracruz, se someterán este miércoles a exámenes médicos, para así dar inicio a los trabajos de pretemporada.