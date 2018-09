José Mourinho confirmó que Alexis Sánchez estará desde el arranque ante Wolverhampton

El entrenador de Manchester United, José Mourinho, informó este viernes en conferencia de prensa que el delantero chileno Alexis Sánchez será de la partida ante Wolverhampton este sábado por la Premier League.

El tocopillano no vio minutos en el pasado encuentro de los "Diablos Rojos" ante Young Boys por la fase grupal de la Champions League el pasado miércoles, lo que puso en duda su presencia en el encuentro ante los "lobos".

El cuadro del "Niño Maravilla" se mide ante Wolves el sábado a las 11:00 horas de nuestro país (14:00 GMT) por la sexta fecha de la liga inglesa y lo podrás seguir por el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.

The boss confirmed in today's press conference that @Alexis_Sanchez will play against Wolves. #MUFC pic.twitter.com/81AWs4AlVZ