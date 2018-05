La agenda de los chilenos por el mundo para este fin de semana

Este fin de semana los chilenos que militan en las ligas del exterior verán acción en sus respectivas competencias. Muchos jugarán la última fecha de los torneos, mientras otros disputarán finales de Copa.

Revisa la programación aquí:

Viernes 18 de mayo

Superliga turca

Alanyaspor (Junior Fernandes) vs. Antalyaspor, 11:00 horas.

Genclerbirligi vs. Bursaspor (Cristóbal Jorquera, lesionado), 11:00 horas.

Yeni Malatyaspor vs. Kayserispor (Gonzalo Espinoza), 11:00 horas.

Serie B de Italia

Spezia vs. Parma (Francisco Sierralta), 14:30 horas.

Sábado 19 de mayo

Liga española

Celta (Pedro Pablo Hernández, lesionado) vs. Levante, 07:00 horas.

Málaga (Manuel Iturra) vs. Getafe, 12:30 horas.

Sevilla vs. Alavés (Guillermo Maripán), 12:30 horas.

Superliga china

Hebei Fortune (Manuel Pellegrini) vs. Chongqing Lifan, 07:35 horas.

Superliga turca

Besiktas (Gary Medel) vs. Sivasspor, 12:00 horas.

Fenerbahce (Mauricio Isla) vs. Konyaspor, 12:00 horas.

Final de la FA Cup

Chelsea vs. Manchester United (Alexis Sánchez), 12:15 horas.

Final Copa de Alemania

Bayern Munich (Arturo Vidal, lesionado) vs. Eintracht Frankfurt, 14:00 horas.

Brasileirao

Palmeiras vs. Bahía (Eugenio Mena), 20:00 horas.

Torneo descentralizado de Perú

Sport Boys vs. Sporting Cristal (Mario Salas), 21:00 horas.

Domingo 20 de mayo

Liga italiana

Udinese vs. Bologna (Erick Pulgar), 12:00 horas.

Liga española

Atlético de Madrid vs. Eibar (Fabián Orellana), 12:30 horas.

Brasileirao

América Mineiro vs. Botafogo (Leonardo Valencia), 15:00 horas.

Fluminense vs. Atlético Paranaense (Esteban Pavez), 18:00 horas.

Copa Argentina

Rosario Central (Alfonso Parot) vs. Antoniana, 16:00 horas.

Final liga mexicana

Toluca (Osvaldo González) vs. Santos Laguna (Bryan Rabello), 20:00 horas.