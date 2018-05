La agenda de los chilenos por el mundo para la tercera semana de mayo

Los principales torneos del mundo han comenzado a llegar a su fin, pero son varios los chilenos que siguen en competencia y en AlAireLibre.cl te traemos la programación completa.

Lunes 14 de mayo

Superliga turca

Karabukspor vs. Fenerbahce (Mauricio Isla), 13:00 horas.

Kayserispor (Gonzalo Espinoza) vs. Akhisar Belediye, 13:00 horas.

Superliga argentina

Rosario Central (Alfonso Parot) vs. Estudiantes, 18:00 horas.

River Plate vs. San Lorenzo (Paulo Díaz), 20:15 horas.

Brasileirao

Fluminense vs Botafogo (Leonardo Valencia), 19:00 horas.

Miércoles 16 de mayo

Copa de Brasil

Atlético Paranaense (Esteban Pavez) vs. Cruzeiro, 20:30 horas.