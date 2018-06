Lorenzo Reyes: Es un buen momento para volver al extranjero y tener mi revancha

"Crecí mucho en la U y ahora me voy más maduro", comentó.

El ex volante de Universidad de Chile dejó el país para fichar en Atlas de México.

Lorenzo Reyes, ex volante de Universidad de Chile, explicó las razones que lo llevaron a fichar en Atlas del fútbol mexicano, y aseguró que está pasando un buen momento para regresar al extranjero.

"En la U hicieron una buena propuesta para que me quedara, pero va más allá del dinero. Creo que en este nuevo camino, estoy en un buen momento para volver al extranjero y tener la revancha que siempre quise tener", explicó el jugador desde el Aeropuerto de Santiago.

Además, sostuvo que "es una segunda oportunidad. En Betis pude dar mucho más, pero creo que en la U crecí mucho y ahora me voy más maduro".

Remarcó que el objetivo es "seguir creciendo más y espero seguir haciendo las cosas bien", en relación a su posible continuidad en la selección chilena que dirige Reinaldo Rueda.

Respecto a su partida, contó que "en la U me dieron todas las facilidades, entre comillas, porque no querían que me fuera", y que se siente muy agradecido y apoyado "por el club, compañeros e hinchas".

"Me voy súper tranquilo, porque en todos los partidos dí el máximo", añadió.

Finalmente, declaró que llega con "mucha confianza" a Atlas, asegurando que la competitividad del fútbol mexicano le ayudará a seguir creciendo como jugador.