Manuel Iturra: Si hubiese dependido de mí, ya habría regresado a la U

El volante chileno y flamante refuerzo de Villarreal Manuel Iturra, se refirió al presente de Universidad de Chile y su deseo de regresar algún día al club que lo formó, aunque advierte que no lo han buscado.

En conversación con CDF Noticias, "colocho" reconoció que "siempre es un tema volver a la U, pero no depende de mí, porque yo estoy dispuesto a volver, sería lo más grande para mí, pero no hemos tenido una respuesta positiva, así que estoy enfocado en Villarreal y espero estar a la altura".

No obstante, el mediocampista fue más allá y se encargó de recalcar que su regreso "no ha sido porque yo no he querido, es que no he sido alternativa y eso yo lo entiendo como jugador, pero me gustaría que los hinchas supieran que si hubiese dependido de mí, yo ya estaría ahí".

Por otra parte, Iturra tuvo palabras para el conflicto de los azules y Mauricio Pinilla, sobre lo que señaló que "la U viene con problemas en lo administrativo, con el caso de Mauricio. Espero que eso se solucione lo antes posible, porque nunca es bueno que pasen estas cosas con gente que quiere a la U".

Además agregó que "espero que Mauricio pueda continuar su carrera como corresponde, y también por la institución para que la imagen que se proyecta hacia el exterior sea de un club serio, correcto y que sea positiva".

Finalmente, destacó que en caso de regresar "uno puede aportar, quizás ya no tanto en el campo de juego, sino que en el vestuario, espero que mi camino se vuelva a cruzar con el club, sino estoy muy contento de la carrera que he hecho, me siento absolutamente realizado como profesional".