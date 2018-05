Mario Salas: Si la UC va puntera con tal rendimiento, algo bueno debe tener

El ex entrenador de Universidad Católica y actual DT de Sporting Cristal, Mario Salas, comentó el actual nivel del elenco cruzado y si bien reconoció que solo ha visto un partido del cuadro estudiantil, dijo que si el equipo va con puntero con semejantes números "algo bueno debe tener".

En diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa, el técnico reconoció que se siente con poca información de la UC, no obstante, siente que por algo el equipo que adiestra Beñat San José es líder.

"No puedo mucho opinar al respecto. Me han llamado para hablar de la UC, pero me siento con poca información, siento que no estoy bien posicionado. Vi un partido, fue ante Unión, y vi a un equipo sólido, quizás sin las mismas características que tenía con nosotros, pero sí vi a los jugadores entendiendo lo que pide Beñat y alienados con esa idea", dijo Salas desde Lima, donde viene de coronarse campeón del Torneo de Verano con el cuadro cervecero.

"Acá hay un tema con los resultados, con lo que cada equipo se hace notar. Me imagino que si va puntera con tal rendimiento, algo bueno debe tener. ¿Qué es eso? Saber defenderse es bueno también. En este caso hay cosas que se privilegian por sobre todas, y no todos los técnicos somos iguales, y hay técnicos que vivimos el fútbol de otra forma, y la UC hoy responde a lo que pide el DT y le ha dado resultado", añadió Salas.

Su buen momento en Perú

Salas se refirió también al dulce momento que vive en Perú luego del título logrado y de la consecuente clasificación a la Copa Libertadores de 2019, e indicó que su adaptación al club fue fácil, aunque reconoció que le costó acomodarse a la liga peruana.

"Siempre los procesos son buenos, y lo que pasó ahora conmigo en Perú responde a otro tipo de circunstancias que son atendibles y como para tomar en cuenta. Yo me adaptaba al perfil del club y eso hace que sea más fácil y que la adaptación sea más rápida", dijo.

"Acá hay muchos equipos que juegan en altura, y el ambiente y la geografía es algo a tener en cuenta porque se juega con mucha temperatura, y hay va cambiando la táctica", añadió.

Por último Salas comentó el ambiente mundialista que se vive en Perú: "Me recuerda mucho a Chile con el Mundial del 98, hay una efervescencia total. Me encanta sentir esto, porque la gente estás muy entusiasmada, está esperando el Mundial. Imagínate que hay muchas personas que no han visto a su país en el Mundial y esperan que la selección haga un buen papel", indicó.