Nicolás Castillo sobre su llegada a Benfica: Me siento muy feliz y cómodo

El delantero chileno Nicolás Castillo habló este domingo sobre su adaptación a Benfica, su nuevo club, afirmando que fue bien recibido por el equipo y el cuerpo técnico.

Al respecto, el atacante dijo al sitio web del cuadro portugués que "los entrenamientos son muy fuertes, me estoy adaptando para responder a lo que esperan de mí. Me siento muy feliz y cómodo. Todos en el club me recibieron bastante bien. Me siento feliz".

Sobre el plantel, Castillo dijo que "es un grupo increíble. El estadio es muy bonito, en el que ya pude comenzar a entrenar. De a poco voy conociendo a mis compañeros y estoy trabajando la parte física, que es lo importante".