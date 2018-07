Mónica Rincón se enojó con Claudio Borghi por palabra "mongólico"

Las frases de Claudio Borghi contra el técnico de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli, siguen generando polémica.

Invitado a un programa deportivo argentino, el "Bichi" dijo que "cuando un técnico te dice 'yo veo 150 videos por día', yo digo 'hay que echarlo, es mongólico'. No hay un tipo que pueda verte 120... 120 jugadas sí, porque las editas, pero 120 videos por día...".

Estos dichos generaron la molestia de la periodista de CNN Chile, Mónica Rincón. "Borghi trata de ofender a Sampaoli diciéndole 'mongólico'. Triste e inaceptable", escribió.

"El síndrome de Down no es insulto y palabra 'mongólico' tiene carga ofensiva y por eso no se usa para personas con discapacidad intelectual", complementó.