Claudio Bravo se lució con otra polera de una leyenda del fútbol chileno

El portero de Manchester City Claudio Bravo lució una nueva polera en homenaje a una leyenda en el arco del fútbol chileno, Roberto "Cóndor" Rojas, en una publicación de sus redes sociales.

El futbolista nacional escribió como mensaje "sin café no comienza el día. Buenos días!" y en su imagen que acompañó estas palabras aparece vestido con una camiseta que tiene estampado el rostro del ex jugador de la selección.

Hace algunos días también causó fervor en redes sociales cuando lució una polera dedicada a Misael Escuti.

Sin Café No Comienza El Día 💪🏻

Buenos Días!!! Good Morning!!! I Just Need My Coffee 👌🏻

Un día menos 😜 pic.twitter.com/9UZO3Fuclq