Rodrigo Pérez reacciónó al insólito aviso de despido de Cobreloa: "Es una falta de respeto"

Rodrígo Pérez se enteró el viernes, por la prensa, que la directiva de Cobreloa decidió despedirlo y que ya busca nuevo entrenador, una forma que rompe con el respeto y que dejó dolido al estratega y a su cuerpo técnico.

Y es que Pérez, que llevó a los "mineros" a los octavos de final de Copa Chile tras una remontada a Universidad Católica no ha "conversado con nadie", ni siquiera con el presidente, quien comunicó a un medio que entre el "el viernes o el lunes próximo" se definirá el tema del entrenador.

"Tienen todas las facultades para decirnos que no nos quieren, pero es la forma como se nos expone de manera gratuita. Creo que hay gente que ha logrado cosas en la institución y por eso nos sentimos dolidos porque es una falta de respeto como se nos trató", dijo.

"Yo no he conversado con nadie. Yo soy súper frontal. Yo hace un més que no hablo con el presidente, entonces no es fácil que por la prensa uno se entere de que lo van a echar, que es el último partido, que el día lunes me iba, que nuevamente había una evaluación. Yo creo que aquí lo más importante es la institución y de esa manera no es la forma", acusó.