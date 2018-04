15 frases de Pablo Guede como DT de Colo Colo

Se acabó la era de Pablo Guede como entrenador de Colo Colo. En 640 días el argentino opinó de todo y te compartimos sus reflexiones que dieron más que hablar en la opinión pública.

Presentación en Colo Colo

18 de julio de 2016

"Sé que acá hay que ganar. Es Colo Colo. Teniendo la pelota, atacando permanentemente, llegar con mucha gente, y después defender. Eso no lo voy a cambiar, presionar más arriba o más abajo, pero cuando tengamos la pelota seremos verticales. Tengo la ilusión de cumplir los dos años de contrato"

"Es un pedazo de jugador. Pero Jean (Beausejour) tomó una decisión. En la vida hay que tomar decisiones y el decidió irse a la U".

"No tengo ningún problema con los jugadores experimentados. Tengo claro lo que quiero. Para mí lo importante es saber en qué podemos mejorar. Hablo primero con los referentes y después saco mis conclusiones".

Entrevista con La Tercera

3 de agosto de 2016

"Un técnico debe saber pedir perdón".

"Cuando saco a un referente, no lo hago por capricho, yo nunca actúo así. Afuera, quizás, se ve distinto. Cuando quito a un futbolista, referente o no, lo hago convencido de que es lo mejor para ganar un partido, que es lo que a mí me interesa: ganar los domingos".

Entrevista con El Mercurio

3 de agosto de 2016

¿Quiénes son sus referentes?: "Guardiola, Sampaoli, Mourinho, Klopp, Ancelotti y Thomas Tuchel".

Conferencia de prensa tras quedar fuera de Copa Libertadores

8 de febrero de 2017

"Les pedimos perdón a los hinchas por esta desilusión. El único objetivo que nos queda es el torneo e iremos por él".

"Les puedo asegurar que para desestabilizarnos necesitan mucho más que esto. Los que buscan hacernos daño tienen mucho trabajo".

"Esto no es casualidad, el árbitro (César Deischler) no tiene nada que ver, él hizo lo mejor que pudo. El problema es el cuarto árbitro, que echó a Berríos, porque la primera amarilla es culpa de él… Luego la roja a (Matías) Zaldivia no era y echa al 'Tanque' (Esteban Paredes) cuando no estaba haciendo nada".

"Dentro de la cancha me amenazó (Patricio Polic) y me quedé sentado, porque sabía que me querían expulsar. Él me provocó, me amenazó y no dije nada para que no me echaran. Pero después no lo insulté nunca… y le dije a Deischler que lo denuncie, porque me amenazó. No puede ser que el cuarto árbitro maneje el partido".

"Fuimos campeones cada seis meses... Tres títulos en un año y medio. Píntenlo como quieran, dibújenlo como quieran, pero son tres títulos más al club más grande de Chile: uno que no tenía en su historia (la Supercopa 2017) y otro que hacía 20 años que no lo ganaba (la Copa Chile 2016). Eso queda en la historia... fuimos el mejor equipo en torneos cortos".

"A la gente hay que transmitirle cuál es el mensaje que va a recorrer el club para seguir dándole alegrías. Un club tan grande como Colo Colo no puede permitirse ser campeón tres veces en los últimos diez torneos. ¡Cada año, año y medio tiene que salir campeón! ¿Por qué ahora es obligación pasar a octavos de la Libertadores?".

"Son cinco partidos que tenemos que jugarlos y repito que estoy convencido que éste es el camino. Igualamos a un rival de mucha categoría, por momentos lo hicimos ver mal".

"Si ganamos tenemos cuatro (puntos), si empatamos, dos y si perdemos uno. No es definitorio. Es importantísimo, pero no definitorio. Quedarán nueve puntos en juego".

"Con Barroso es una relación profesional, él entrena y yo dirijo, y punto".