Agustín Orión anunció medidas legales contra medios que lo acusaron de insultos racistas

El portero de Colo Colo Agustín Orión anunció que iniciará medidas legales contra quienes lo acusaron de proferir insultos racistas al futbolista de Universidad de Chile Jean Beausejour.

"Después de meditar con mis cercanos me gustaría informar que iniciaré acciones legales contra todos los que han insinuado que yo he hecho y dije cosas que no fueron así", señaló este miércoles en una rueda de prensa en el Monumental.

De acuerdo al ex Boca Juniors, todo lo que se especuló en los últimos días "es totalmente una falacia; accionaremos contra los que dijeron que yo había dicho o hecho tal cosa que no fue así, está bien claro".

"Nunca hubo ninguna palabra de las que se dijeron, que fueron muchas, porque he leído y escuchado distintas versiones, no tiene ningún asidero y vuelvo a marcar que no permitiré que se diga algo que no ha sucedido ni que yo haya mencionado en ningún momento", complementó.

Luego, Orión se mostró "dolido" debido a que "esto es de gravedad y no puede ser tratado con esta liviandad y de esta manera como lo han tratado los periodistas".

Los jugadores, para el trasandino, "fueron claros y dejaron concreto que en ningún momento escucharon ni vieron tal dicho. Vamos a accionar con el estudio jurídico que me representa contra quienes dijeron o afirmaron algo que no sucedió".

"Que mi familia tenga que padecer cuestiones que no son justas, porque en ningún momento dije o hice lo que alguno quizás por redes sociales, medios gráficos o audiovisuales dijo, vengo acá y me hago cargo de lo que dije y de lo que no dije, quiero ser concreto y claro para que no haya ninguna duda", apuntó.

"Esto no me lo voy a aguantar, me he aguantado en mi carrera un montón de cosas y esto no se toma a la ligera, si quieren tomarlo seriamente como tiene que ser, lo tomamos seriamente", siguió.

"No solo estoy yo, represento a un club, tengo una familia, amigos, entonces hay un límite, no códigos, no tengo códigos, tengo principios de vida que no cambio y en mi vida no uso ninguno de los términos que dijeron".

Posteriormente el futbolista del "Cacique" dijo que lo que dice en la cancha se queda ahí y que "no me haré cargo de algo que no hice".

"Jean (Beausejour) dijo que no había escuchado nada y ya está. No he cometido ningún delito y las personas que me acusaron tendrán que responder por sus acusaciones", cerró.