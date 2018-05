Arbiza y opción de ser preparador de arqueros de Colo Colo: Feliz de la vida vuelvo a mi casa

El ex arquero uruguayo aseguró que tiene la intención, pero aún no es contactado.

El ex portero uruguayo Claudio Arbiza se refirió a la opción de transformarse en nuevo preparador de arqueros de Colo Colo, asegurando que tomará con felicidad la posibilidad si es que se concreta.

"No he tenido ningún contacto, pero me encantaría. Feliz de la vida vuelvo a Colo Colo, a mi casa", comenzó diciendo el ex meta que estuvo en el equipo entre 1996 y 2000.

"Con el grupo de trabajo que hay en estos momentos en el club, los conozco a todos, jugaron conmigo, Gualberto (Jara) era ayudante técnico cuando nos dirigía Gustavo (Benítez)", agregó Arbiza.

El uruguayo prosiguió en la misma línea, asegurando que "ojalá se dé porque sería una alegría enorme formar parte de ese grupo y estar trabajando para Colo Colo. No sé cómo se van a manejar ellos, pero si llega el llamado estaré súper feliz de volver al club".

Colo Colo necesita un preparador de arqueros imperiosamente, pues René Díaz partió a Arabia Saudita acompañando a Pablo Guede.