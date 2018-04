Barroso: Tapia me trajo a Colo Colo, pero no basta con el cariño

Julio Barroso, defensa de Colo Colo, manifestó su alegría por regresar a la titularidad en el empate sin goles ante Curicó Unido y, pese a mostrar un buen nivel, insistió en que debe mejorar, porque "con el cariño no basta".

"Tapia me trajo al club, pero no alcanza con eso, tengo que mostrarle el nivel que necesita él para ponerme en el equipo. Claramente uno sabe que no basta el cariño y solo sirve el rendimiento", explicó el defensor.

Del mismo modo, evitó polemizar por la situación que vivió con el ex técnico Pablo Guede.

"El fútbol tiene oportunidades nuevamente y hay que estar preparado. Volví y es una alegría inmensa, entendiendo que Héctor elige lo mejor para el equipo", comentó.

Por último, se refirió al choque crucial con Delfín para el próximo miércoles en la Copa Libertadores.

"Nos vamos a preparar con todo, vamos a buscar el partido. Es posible en la medida que tengamos la concentración y preparemos el partido de la manera correcta", sentenci