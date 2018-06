Claudio Maldonado y su retorno a Colo Colo: Estoy feliz de volver al club y entregar todo lo que aprendí

El ex mediocampista será ayudante técnico de Héctor Tapia.

Colo Colo recibió con los brazos abiertos a un hombre de talento, conocimientos y éxitos. Claudio Maldonado regresó al "cacique" con los pergaminos de una enorme carrera en las canchas que hace poco complementó con el título de entrenador en Brasil, valores que serán de gran aporte al trabajo del entrenador Héctor Tapia.

"Estoy muy feliz de volver al club, de poder entregar todo que aprendí durante muchos años de carrera jugando al fútbol. Es una muy bonita oportunidad que Héctor me dio de trabajar junto a él. Hace tiempo que venía preparándome, estudiando, hice un curso en Brasil. Es un bonito desafío y sobre todo empezar ya a trabajar en un plantel profesional, cosa que no es fácil", dijo el ex volante.

Y es que en el siguiente desafío de Colo Colo, la experiencia de Maldonado puede ser de vital ayuda. "Chester" tuvo pasos por Sao Paulo, Cruzeiro, Santos, Flamengo y Corinthians, equipo que será rival de los albos en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Para Maldonado, el albinegro paulista es "una institución igual que la nuestra, muy poderosa, logicamente con millones de hinchas. Es un club que ha crecido mucho internamente. que ha traído jugadores de un gran nivel que han marcado diferencias. Es un equipo muy difícil, muy ordenado, muy organizado y por eso tenemos un muy lindo desafío", dijo, sobre un equipo que para él es uno de los "favoritos a meterse en la pelea por el título".

En la línea de su paso por Brasil, también habló sobre su relación de amistad con Ronaldinho, con quien compartió camarín en Flamengo entre 2011 y 2012.

"Ese es un mago. Hacía cada cosa en los entrenamientos, uno lo veía y se preguntaba qué había hecho y reíamos. Era espectacular. También es una gran persona", recordó.

Una de las motivaciones de Maldonado para convertirse en técnico fue el impacto que vio en Chile tras el paso de Marcelo Bielsa, quien según el "revolucionó" el modo en que se juega al fútbol en el país.

"Si (Bielsa) hubiese llegado antes, hubiésemos tenido un método diferente de trabajo. A lo mejor muchos jugadores de la serie 1979-1980, como en mi caso, hubiésemos podido trabajar diferente, de otra manera y rendir de una manera mejor. Puede ser que ese método de él hizo falta tiempo atrás. Cuando llegó Bielsa cambió totalmente el fútbol de Chile. La mentalidad de los jugadores. Por eso tuvieron buenos resultados", resaltó.