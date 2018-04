Colo Colo presentó oficialmente a Héctor Tapia como técnico y debutará ante Curicó

El ex delantero regresa a la banca de los albos tras su salida en 2015.

El entrenador Héctor Tapia fue presentado oficialmente este martes como nuevo director técnico de Colo Colo, asumiendo de inmediato el cargo que dejó el argentino Pablo Guede la semana pasada.

Tapia, conocido de la casa por su historia como canterano del club y como técnico entre 2013 y 2015, fue acompañado en la rueda de prensa, realizada en el Estadio Monumental, por el presidente de Blanco y Negro, Gabriel Ruiz-Tagle, quien reveló que la extensión del contrato será hasta diciembre, aunque con la posibilidad de renovar por un año más. Además, su remuneración será de 450 mil dólares.

Además, el dirigente reconoció que "esta decisión no podía dilatarse más tiempo, porque tenemos compromisos con Curicó y con Delfín", dando a entender que Tapia se estrenará este fin de semana en la banca alba.

"La sensación es de mucho orgullo y felicidad, con ganas de empezar a trabajar desde ya y hacer crecer al club, como ocurrió en mi primer proceso", fueron las primeras palabras de 'Tito' con el buzo técnico del cacique.

Respecto a su anterior paso, Tapia recordó que "la vez pasada empezamos de cero, me tocó ser interino y pude diseñar el plantel. Ahora tomo un equipo que está en marcha, aunque conozco varios y tengo referencias en cuanto a lo humano, que es muy importante".

Sobre la extensión de su contrato, remarcó que "no escuché que fuese un interinato y no me incomóda la extensión. Podría firmar por cinco años y estar en dos meses fuera. Entiendo la presión que hay en Colo Colo".

En la misma línea, valoró esa presión existente en el club, señalando que ésta ayuda a los jugadores a sacar su mejor rendimiento, y espera que de esa forma conseguir la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores.

"Julio Barroso es importante, necesitamos sumar gente y no restar"

Además, Tapia se refirió al caso de Julio Barroso, quien quedó marginado del plantel por decisión del ex entrenador, Pablo Guede, y señaló que será considerado en las próximas convocatorias, porque necesita que todos en el equipo "avancen en la misma dirección".

"Julio es muy importante, en esto se necesita sumar a todo el mundo y no estar. Es igual de importante como el más jóven hasta el que tiene más edad en el plantel", argumentó.

"Es importante que estemos todos unidos para sacar esta campaña adelante". añadió.

"El tema entre Hernán Torres y Jorge Valdivia está conversado"

Tapia también confirmó que estará acompañado por Gualberto Jara, Marco Muñoz, Claudio Maldonado y el preparador físico Hernán Torres en el cuerpo técnico.

De paso, ante las consultas de los medios, Tito descartó un conflicto interno entre Jorge Valdivia y Torres, por el conflicto que tuvo el "mago" con el preparador cuando fue marginado por Claudio Borghi en el recordado "bautizazo" en la selección chilena.

"Para mí era importante que se conversara ese tema, para tener la confianza de llegar acá e ir a ganar a Curicó el fin de semana", declaró el nuevo DT.

"Lo único que puedo decir es que mi persona y la gente que viene conmigo haremos lo posible para que el club crezca", sentenció.