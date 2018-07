Danny Pérez, refuerzo de Colo Colo: No me gustan las comparaciones, tengo personalidad

El nuevo jugador venezolano de Colo Colo, Danny Pérez, analizó las características de su fútbol que lo trajeron al elenco popular. Además, evitó cualquier tipo de comparaciones con referentes del fútbol internacional.

El volante ofensivo llanero, comenzó señalando que "me gusta bastante el tipo de juego de Neymar y lo admiro, pero no me gustan las comparaciones, porque tengo mucha personalidad para que me estén comparando".

Por otra parte, y sobre sus características de juego, destacó que "me gusta el fútbol alegre, un fútbol vistoso y me caraceterizo como un jugador aguerrido, además no me gusta verle la pelota al contrario", cerró.

El ex mediocampista de Zamora, llegó a préstamo por dos tempordas al cuadro albo y será inscrito en el equipo sub 19 del club, debido a que el plantel completó su cupo máximo de extranjeros.