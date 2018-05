El Club Social y Deportivo Colo Colo desistió de comprar las acciones de Aníbal Mosa

La ilusión de muchos hinchas de Colo Colo de que el Club Social y Deportivo logre el control de Blanco y Negro llegó a su fin. Esto, porque según indicó el presidente de la entidad Fernando Monsalve a Al Aire Libre en Cooperativa, la asamblea determinó que no se comprarán las acciones de Aníbal Mosa porque no garantizan tres cupos en el directorio.

"Reitero lo que hemos dicho desde un inicio que lo que existía era una oferta de parte de Aníbal Mosa, no era un acuerdo ni un pacto, era una oferta interesante que obviamente teníamos que trabajar y discutir", comenzó diciendo Monsalve.

"En la asamblea de socios, que es el órgano soberano del club, se discutió y se conversó, el abogado del club fue a explicar las complejidades jurídicas y las soluciones legales, allí se planteó el tema de que la oferta no es igual a la de un principio que era tomar control, por suerte tuvimos el tiempo para resolverlo con tranquilidad", agregó.

Una de las principales razones por las que cambió el escenario fue el aumento de capital propuesto por el presidente de Blanco y Negro, Gabriel Ruiz-Tagle, lo que produjo una inestabilidad bursátil que hace poco predecible que al comprar el paquete accionario el CSyD logre ser mayoría en la mesa que toma las decisiones del club.

"Como es público conocimiento las 29 millones de acciones que se ofrecieron hoy no implican tres directores, por lo que tampoco significa tener el control", expuso el mandamás del Club Social.

A esto hay que sumarle la adquisición de nuevos títulos a través de Parinacota Fondo de Inversión Privado que lo dejaron con el total de 34,28 por ciento de los papeles del club, lo que también modificaría el valor de la operación.

Respecto a lo que viene para la entidad, Monsalve apuntó que "a nosotros nos parece pertinente justamente tratar de tener algún proyecto de mediano o largo plazo. Si algo podemos sacar en limpio de los problemas que tiene la administración en el fútbol profesional de Colo Colo es la falta de estabilidad y proyectos a mediano plazo. Todo se va modificando constantemente".

"En cuanto a relaciones, yo me veo en la obligación, por ser presidente del club, de reunirme con Blanco y Negro, me he juntado con Gabriel Ruiz-Tagle y con Aníbal Mosa para velar por los intereses del club, tendré que seguir en eso y veremos como se mueven en sus paquetes accionarios, ellos irán cambiando entre mayoritarios o no", cerró.