Esteban Pavez: A Colo Colo le debo mucho y nunca le voy a poder decir que no

El nuevo refuerzo de Colo Colo, Esteban Pavez, explicó las razones de su retorno al "Cacique" a su llegada a nuestro país desde Brasil, en donde hasta hace unos días militaba en Atlético Paranaense.

El volante aseguró en el aeropuerto a Fox Sports que "no lo dudé dos veces cuando me llamó 'Tito' (Tapia). A principio de año también me había llamado Pablo Guede para ver si volvía. A Colo Colo le debo mucho, y creo que nunca le voy a poder decir que no. Jugar afuera era lo que quería, pero Colo Colo me cambió la vida y por eso nunca le puedo decir que no. A principios de año no llegaron a un acuerdo por mí, pero ahora sí".

A su vez, el mediocampista contó que "ellos (Atlético Paranaense) no querían que yo me viniera, querían que me quedara allá. Pero no hicieron ningún esfuerzo por retenerme y ese es uno de los motivos por los que estoy aquí".

Al ser consultado por la lucha por un puesto que tendrá en el mediocampo "albo", Pavez dijo que "va a ser una linda disputa, yo vengo a sumar. Estoy contento y ansioso por estar con mis compañeros".