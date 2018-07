Esteban Pavez: El equipo que tenemos motiva al hincha y a nosotros también

Este lunes Colo Colo presentó a sus dos últimos refuerzos para el segundo semestre: El volante Esteban Pavez y el lateral izquierdo Damián Pérez, quienes se sumaron a Lucas Barrios y Danny Pérez.

Luego de su intervención ante los medios, Esteban Pavez dialogó con Al Aire Libre en Cooperativa para comentar su incorporación al cuadro "popular" y los desafíos que tiene el equipo que dirige Héctor Tapia en el horizonte más próximo.

"El equipo que hay motiva al hincha colocolino y a nosotros también, daremos todo por pasar de fase y soñar con la Copa Libertadores", sostuvo el ex Atlético Paranaense, quien explicó por qué salió del cuadro brasileño.

"Allá me querían mucho y lo hice bastante bien, pero fue un tema de los dirigentes de allá que no compraron el otro por ciento de mi pase y estuvieron demorándose, eso marcó un poco el retorno, Colo Colo me llamó que me quería sí o sí. A Colo Colo es muy difícil decirle que no", resumió.

"Pelear un puesto acá para mí es motivante, sabiendo que tengo de compañeros a Carlos Carmona, Claudio Baeza, Jaime Valdés y César Pinares... pero hoy tengo variantes que antes no, cuando era solo volante. Pasando los días hablaré con Tapia para ver qué quiere", anticipó.

En relación al partido con Corinthians por los octavos de final de Copa Libertadores, Pavez manifestó que el "Timao" es "el último campeón del Brasileirao. En el partido de local hay que cuidarse, ellos de contra te matan. Ellos de visita son demasiado fuertes y si no estás bien defensivamente, te matan".

Por último indicó que le dolió no formar parte de los últimos ciclos de la selección: "Nunca recibí un mensaje de nadie de la selección, eso me dejó un poco triste porque estaba haciendo las cosas bien; ahora vuelvo a Colo Colo y daré lo mejor de mí. Estar en la selección para mí es algo muy lindo, estuve cuando quedamos eliminados y fue doloroso. Pero lo importante es trabajar aquí".

Por su parte, Damián Pérez señaló en la conferencia de prensa que "me motiva lo que representa a Colo Colo. Es el club más grande de Chile y de los clubes importantes de Sudamérica. Espero estar a la altura de este equipo".