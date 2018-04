Fernando Astengo: Ruiz-Tagle es una persona súper temerosa

Fernando Astengo, ex jugador de Colo Colo y entrenador de los albos en la era Gabriel Ruiz-Tagle, recordó la percepción que le quedó en su trabajo con quien este martes regresó a la testera mayor de Blanco y Negro, asegurando que se trata de una persona temerosa de los hinchas.

"La verdad de las cosas es que me topé con una persona súper temerosa, extremadamente preocupada de lo que podrían decir los hinchas. Constantemente me tocaba el tema de la hinchada, de que a él le preocupaba mucho", apuntó a Al Aire Libre PM.

"Incluso cuando yo salgo, estando puntero, me comenta algo así, de que tenía temor de que fuera a pasar algo porque no habíamos salido campeones y eso podía provocar algo grave en el club, que iban a incendiar el estadio y yo le dije don Gabriel como va a pensar algo así si esto es fútbol, tampoco es una locura, pero me dijo que estaban preocupados. Me topé con una persona muy temerosa", añadió.

Respecto al paso del empresario por el "Cacique", expresó: "Su gestión comenzó bien, pero fue decayendo y se vio involucrado en muchas situaciones que llevaron a que su imagen se deteriorara. No me extraña que algunos hinchas y directores estén en contra de su regreso al club porque la pasada anterior no fue buena".

En esa misma línea, Leonardo Veliz, aseguró que es "un enigma, porque me gustaría saber cuál es la ida con la que viene o si trae una política deportiva para Colo Colo, para mejorar lo que hizo Mosa. Llega un dirigente que no va actuar igual que en si vida privada en la que ha sido apuntado con el dedo por el asunto del papel Confort y otros temas".

Por su parte, Leonel Herrera (padre) se mostró feliz con el regreso de Ruiz-Tagle. "Me alegra mucho porque él ya fue presidente de Colo Colo, se obtuvieron muy buenos resultados con él en la presidencia, por lo tanto es una persona que conoce el medio y eso le da una seguridad, no sólo al directorio, sino que también a la hinchada, cuerpo técnico, jugadores y a todos los que estamos detrás de Colo Colo", expuso.

"Afortunadamente llegó una persona muy capaz y que va a reemplazar muy bien a (Aníbal) Mosa, tengo la certeza de que será así. Tendremos un Colo Colo nuevo, moderno", sentenció.