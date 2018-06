Fernando Monsalve: Se ratificó la intención de ByN de negar el desarrollo gratuito del deporte

El timonel del Club Social y Deportivo (CSD) Colo Colo, Fernando Monsalve, criticó a Blanco y Negro S.A. por las acciones legales emprendidas contra el organismo por los derechos de uso de los símbolos de la institución.

Este martes el presidente de la concesionaria, Gabriel Ruiz-Tagle, se presentó para comparecer en la Secretaría Civil de la Corte de Apelaciones de Santiago, en el marco del arbitraje solicitado por Leonidas Vidal en la Cámara de Comercio.

Al respecto, el timonel del CSD aseguró en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa que "se ratificó la intención de un grupo de accionistas de Blanco y Negro de negar la posibilidad de que gratuitamente se pueda desarrollar el deporte. Más allá de las palabras, en los hechos no existe mucha intención de tener una unidad o en la práctica solucionar las controversias entre la empresa que administra el fútbol profesional y el club.

Monsalve afirmó que la actitud del ex ministro del Deporte "va en la misma línea del máximo accionista de ese bloque que es Leonidas Vial, que es confirmar la tesis de que el club no debe tener ramas, no puede utilizar su imagen, su insignia, ni en las filiales ni en las escuelas deportivas gratuitas en las que hay miles de niños que participan al alero del Club Social y Deportivo Colo Colo. Es una instancia judicial en la cual se ratificó el pensamiento de cierto grupo de accionistas".