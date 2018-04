Gabriel Ruiz-Tagle y la colusión del papel tissue: No hubo cargos en mi contra

En su primera conferencia de prensa como retornado presidente de Blanco y Negro, Gabriel Ruiz-Tagle, fue consultado respecto a su participación en la colusión del papel tissue y ante la pregunta, el dirigente y empresario descartó haber sido parte del fraude.

"Respecto de los temas empresariales, en esto es importante hablar con precisión, primero no soy ni he sido parte de ningún juicio sobre esa materia, y no he tenido cargos en mi contra", dijo Ruiz-Tagle en conferencia de prensa realizada en el Estadio Monumental.

"Presté declaración voluntariamente como testigo, me tocó vivir una circunstancia hace 20 años atrás, en la cual participaba de una empresa que sufrió mucho por abusos de una empresa más grande que conocen, y yo mismo fui a la comisión del Tribunal de Libre Competencia y me ofrecí a declarar voluntariamente, rendí mi testimonio para que se supiera la verdad", añadió el ex ministro del Deporte.

Y argumentó que no hubo ni cargos ni investigación en su contra.

"La Fiscalía decidió no levantar cargos en mi contra ni formar parte de ningún juicio", dijo.

"Por distintas razones se me intenta ligar con situaciones de las que no fui parte, no precipité ni formé, no soy parte de ningún juicio y no he sido requerido, fui a declarar voluntariamente en ese asunto. No se me involucra con eso, se me pidió una declaración y mi testimonio sobre lo que ocurrió hace 20 años, de ahí la decisión de la Fiscalía es no levantar cargo alguno en mi contra", añadió.

Ruiz-Tagle explicó que "soy consciente que esos cargos van a existir siempre, lo hace mucha gente sin conocer antecedentes, sé que es un costo que tengo que pagar por lo que estoy haciendo acá, pero estoy en condiciones de aportar a Colo Colo de manera importante".

"Puedo aportar capital, gestión, mi tiempo, cariño a Colo Colo y estoy dispuesto a pagar ese precio", añadió.