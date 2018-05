Héctor Tapia: A cualquier entrenador le gustaría tener a Matías Fernández

La idea de que Matías Fernández vuelva a Colo Colo ha ido tomando fuerza con el correr de las horas, tanto así que en el Estadio Monumental, el técnico Héctor Tapia no ocultó su deseo de contar con el ex jugador de Villarreal y Sporting Lisboa.

El DT complementó y dejó ver que sería un lindo problema darle un puesto de titular al jugador, dado que en su posición están Jaime Valdés, Jorge Valdivia y César Pinares.

"No hay equipo al que no le gustaría tener a una persona como Matías Fernández, por la calidad humana, por su profesionalismo, por su calidad futbolística y por estar identificado con el club. Me tocó ser compañero de él, lo conozco y no solo a mí, a cualquier entrenador le gustaría tenerlo, pero todavía no ha llegado el momento de pensar en refuerzos", dijo Tapia en un intento de poner paños fríos al eventual retorno del talentoso jugador.

En la misma dirección, Tapia explicó que el talento de Fernández le permite jugar con cualquiera de los actuales volantes que tiene Colo Colo.

"Sí, pueden convivir, lo han demostrado en su carrera. No será la primera vez que interactúan en su carrera. Son amigos según entiendo, nosotros fuimos compañeros y Matías es una persona maravillosa. El problema será tratar de ponerlos a todos juntos con Jorge, con Pinares, con Jaime… Tendríamos que jugar sin delanteros, sin defensas o sin arquero", comentó.

Tapia comentó el partido de este viernes ante Deportes Iquique, en el inicio de la fecha 13 del Campeonato Nacional.

"Lo hemos preparado de la misma forma, tratando de tener la mayor información del rival. Seguro será complicado, pero estamos en nuestra casa, y tenemos que ser fuertes acá, y seguir por el mismo camino que tuvimos ante Everton", dijo.

"Hoy no tengo el equipo definido, y vamos a esperar hasta mañana (viernes), porque no hay que ser kamikazes sabiendo el escenario que tenemos para adelante. Lo que sí, vamos a tratar de ir con lo mejor para que los puntos se queden en el Monumental", añadió.

Por último, Tapia también tuvo palabras para el clásico universitario, duelo que tiene a los dos equipos por encima de Colo Colo en la tabla de posiciones.

"Me da lo mismo quién gane, porque si no le gano Iquique, dará lo mismo lo que pase con la UC y con la U", indicó.

El duelo entre albos e iquiquiños se disputará este viernes en el Estadio Monumental desde las 20:00 horas.