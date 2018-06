Héctor Tapia: Si no podemos contar con los refuerzos que pedimos es totalmente entendible

El director técnico de Colo Colo, Héctor Tapia, brindó este miércoles una conferencia de prensa en la que valoró la intertemporada que el equipo realizó en Brasil y además habló de los refuerzos, asegurando que no hay apuro y que no está cerrado a sólo contar con los nombres que pidió como en procesos anteriores.

"Fueron 10 días muy buenos donde pudimos trabajar de la mejor forma. Nos vino como anillo al dedo porque justo en Santiago llovió e hizo frío. Aprovechamos al máximo las instalaciones de primer nivel con las que contamos. Trabajamos a doble jornada y quedamos muy contentos", comenzó diciendo.

Sobre las incorporaciones que espera sumar el equipo, advirtió que "habría sido lo ideal poder contar con los refuerzos en la pretemporada pero hay que saber que supimos a última hora en qué íbamos a participar, no podíamos adelantarnos a ese trabajo, una vez que supimos que estaríamos en Copa Libertadores propusimos ciertos nombres"

"Las negociaciones tienen su tiempo y si no se puede contar con ellos es totalmente entendible, para eso se trabajo en equipo. No me pongo plazos porque yo no estoy en esa función, creo que hasta reglamentariamente no sacamos nada con que lleguen antes del 16 de julio porque no podemos inscribir, así que hay tranquilidad", agregó.

En esta misma línea, expresó que tiene una buena relación con Marcelo Espina, nuevo director deportivo del club. "Lo conozco de sobra porque fuimos compañeros casi cinco años en Colo Colo y es un tipo totalmente identificado con nuestro club, es una persona de fútbol. Nunca hemos perdido contacto y hoy tenemos dos funciones que deben estar ligadas. Hemos conversado para temas necesarios y para mí tenerlo trabajando conmigo codo a codo es siempre bueno", indicó.

La revancha ante Ñublense

Este jueves 21 de junio, Colo Colo buscará revertir la serie ante Ñublense por la segunda fase de la Copa Chile, la que está 0-2 en contra por el partido perdido en Chillán un encuentro que los albos jugaron con jugadores jóvenes, en su mayoría.

"Siempre hemos ido con todo, pero hemos tenido que dosificar un poco porque uno tiene que prever ciertas cosas, sobre todo cuando hay Copa Libertadores. No darle descanso a algunos jugadores, nos dejaba sin ellos en duelos trascendentales. Ahora tuvimos que hacerlo para realizar la intertemporada", expresó al respecto3.

"El resultado no nos gustó para nada, pero ahora tenemos plantel completo por lo que iremos con equipo estelar, considerando los jugadores que tenemos a disposición", añadió Tapia.

Sobre el cotejo, apuntó que "tenemos que acomodar ciertas piezas para poder avanzar o penetrar. El partido debe ser ofensivo porque hay que dar vuelta un 2-0. Cuando llegamos a la parte futbolística en la intertemporada comenzamos a trabajar este partido".

Finalmente, se refirió al estado físico de Jorge Valdivia, asegurando que "le falta, pero no mucho. No está para este jueves, pero estará pronto. Cuando esté listo de su lesión trabajará algunas semanas y comenzará a participar. Es un jugador importante para lo que queremos".