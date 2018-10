Héctor Tapia: Tengo contrato hasta diciembre y cumpliré con mi trabajo

El entrenador de Colo Colo, Héctor Tapia, afirmó que su intención es cumplir con el contrato que lo liga al "Cacique" hasta fin de año y que de momento no le preocupa su continuidad, solo ganar este domingo a Audax Italiano.

"No soy una persona que a la primera crisis sale arrancando. Es más, las dos veces que he tomado este equipo ha sido en momentos de crisis, y lo hemos sacado adelante", señaló este jueves en una conferencia de prensa.

"Tengo contrato hasta diciembre y voy a cumplir con mi trabajo. Por mi parte, voy a seguir haciendo lo que sé. La continuidad no es lo que más me importa, lo que me importa es ganar el domingo", agregó.

"Presión hay siempre en Colo Colo, no sólo ahora. Es un momento complicado, pero no soy de los que a la primera dificultad toma sus cosas y se va", insistió.

También "Tito" Tapia contó cómo vivió el pasado lunes cuando el directorio de Blanco y Negro se reunió para evaluar su permanencia en el equipo: "Nosotros estábamos entrenando y se realizó esa reunión, pero no cambió en nada lo que teníamos planificado".

"Hemos vivido cosas muy bonitas y otras no, pero de todo se aprende (...) estoy en un club que está acostumbrado a ganar y en estos momentos lo único que tienes que hacer es trabajar y creer en tu trabajo", agregó para luego hablar sobre el partido contra los floridanos.

"Todavía no defino el equipo. Lucas Barrios ha trabajado muy bien en la semana y él es muy importante para el equipo. Tenemos ausencias importantes y eso abre la posibilidad para otros jugadores, pero el que entre tiene que aprovecharlo", anunció.

Colo Colo enfrenta como visita a Audax Italiano este domingo desde las 17:30 horas en La Florida.