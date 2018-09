Héctor Tapia: Universidad Católica juega con un esquema parecido al de Palmeiras

El entrenador de Colo Colo, Héctor Tapia, se refirió al duelo de este domingo ante Universidad Católica por la vigésima cuarta fecha del Campeonato Nacional y comparó a los "cruzados" con Palmeiras, el rival de los albos en cuartos de final de la Copa Libertadores.

Al respecto, el DT del "Cacique" dijo que "Universidad Católica juega con un esquema muy parecido a Palmeiras y la mejor forma de prepararnos para ese partido por Copa Libertadores es ante la UC. No nos saltamos nada, no le damos mayor importancia a un partido por sobre otro, sino que al que tenemos enfrente y da la casualidad de que es la mejor forma que tenemos para prepararnos para el partido que viene que es tan importante como el del fin de semana".

En relación al presente de los de la "franja", "Tito" afirmó que "para definir qué equipo es el mejor del torneo hay que mirar la tabla de posiciones y hoy en día la UC está puntera. Tienen un buen juego, veo que es un equipo muy enfocado que teniendo un resultado adverso el pasado fin de semana (ante San Luis) lo dio vuelta, entiendo el momento y su situación en el campeonato".

"Tienen jugadores que son determinantes y la confianza del último partido también les da una buena motivación. Pero los clásicos son clásicos y todos tienen un condimento especial. Nosotros vamos a jugar nuestro partido. A este grupo ya le tocó vivir un montón de situaciones como esta y lo han sabido sacar adelante", agregó.

Al ser consultado por los rumores que sitúan a Mario Salas como su posible reemplazante a fin de año, Tapia aseguró que "no me preocupo de las cosas que se puedan decir, con quién se converse o no. Uno está constantemente siendo evaluado en este cargo, no solamente por el partido del fin de semana sino que día a día. Tenemos mucha convicción en nuestro trabajo, eso nos ha llevado a conseguir lo que tenemos hasta ahora, especialmente en el plano internacional, y seguimos con esa convicción en nuestro trabajo para poder acomodarnos mejor en los dos torneos".

A su vez, el estratega de los "albos" reconoció su responsabilidad por el mal momento que atraviesa el equipo luego de caer en casa ante el "verdao" primero y con Deportes Antofagasta después.

"Soy el total responsable del momento que vive Colo Colo. No me imaginaba estar entre los ocho mejores de Sudamérica, y con respecto al torneo, claramente esperaba estar más arriba, pero estamos trabajando para eso", indicó.

El clásico entre la UC y Colo Colo se disputará este domingo a las 12:00 horas en San Carlos de Apoquindo.