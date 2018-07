Héctor Tapia y pugnas en ByN: No me distraigo con eso, tengo otras preocupaciones

En medio del conflicto que sostienen Gabriel Ruiz-Tagle, actual presidente de Blanco y Negro, y Aníbal Mosa, su antecesor en el puesto, el técnico de Colo Colo, Héctor Tapia, optó por desmarcarse y dijo estar enfocado en lo deportivo.

"Distraerme con eso, no me hace desarrollar bien mi función. Yo estoy preocupado de La Calera (su primer rival en la reanudación del Campeonato), donde han partido jugadores importantes; de Corinthians (contrincante en Copa Libertadores) que ha tenido partido por aquí y por allá y tengo que verlos. No es que no me importe, y creo que para los jugadores es lo mismo. Lo nuestro es deportivo, y ahí tenemos metas complicadas y no vamos más allá de eso", dijo Tapia en conferencia de prensa.

El entrenador comentó también las contrataciones de Colo Colo, que en este período de fichajes logró el concurso de Lucas Barrios, Damián Pérez, Esteban Pavez y el venezolano Danny Pérez.

"Queríamos un jugador por línea en un abanico de posibilidades donde no era fácil dar con los nombres, y que se presentara y que se hiciera realidad. Estoy contento, porque con la gente que llega más todo el grupo que está se creara una buena competencia interna y eso es fundamental. Ahora a trabajar para ganarle a La Calera, que es el primer compromiso complicado que tenemos", comentó.

Tapia también tuvo palabras para la opción de que jueguen Estaban Paredes y Barrios juntos.

"Normalmente jugábamos con un eje de área, ahora tendremos dos y el resto deberá acompañar por fuera o por los costados, o desde unos metros más atrás. Tanto Esteban como Lucas tienen un historial que sin duda nos fortalecerá y todo el grupo me tiene que obligar a cambiar o mostrar de qué forma tenemos que jugar", indicó.