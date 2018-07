Hernán Torres explicó qué buscan con el periodo de mediciones en Colo Colo

El preparador físico de Colo Colo, Hernán Torres, explicó que buscan tener herramientas para individualizar los trabajos de sus jugadores con el periodo de mediciones que comenzó el lunes para el plantel del "Cacique".

"Es para entrar en algunos detalles específicos desde el punto de vista funcional, áreas de la velocidad y el tema de fuerza para determinar algunos puntos específicos de control, básicamente para manejar cargas, ser más precisos en la cuantificación, volumen y en la intensidad que debe tener cada jugador", señaló a ColoColo.cl.

"Esto se hace para tener alguna respuesta en varios planos, como velocidad, fuerza, resistencia (...) es una mezcla de varios elementos para ser lo más precisos con los jugadores a la hora de entrenar", comentó.

Luego de destacar la presencia de un profesional de la Universidad Finis Terrae, Torres alabó la idea de tener la tecnología a favor de estos trabajos, porque "el dato en sí es pobre si es que no hay convencimiento, si no hay espíritu. Intentamos que nuetros jugadores tengan la mayor cantidad de herramientas para rendir, eso significa intervenir en ellos y tener la mayor cantidad de datos para no equivocar el camino".

"Es una dinámica grupal, intentamos llevar estos momentos en forma muy grata... el sábado tenemos un amistoso con Wanderers, entonces jueves y viernes será trabajo táctico y las semanas que vienen preparamos otro amistoso más competitivo que el del sábado".