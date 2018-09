Histórico de Palmeiras advierte a Colo Colo: Van a jugar con el mejor equipo de Brasil

El histórico jugador brasileño, campeón de la Copa Libertadores con Palmeiras en 1999 Zinho, analizó la llave que enfrentará a su ex equipo contra Colo Colo, por los cuartos de final del torneo continental y advirtió a los albos del potencial del "verdao".

Sobre el elenco brasileño, que apenas ha perdido un encuentro en la presente edición del torneo continental, afirmó en entrevista con el diario La Tercera que "ya era un equipo bueno antes de Scolari, pero con la llegada de Felipao mejoró todavía más. Sin duda que él ayudó muchísimo".

No obstante, el ex atacante fue más allá en su reflexión y aseguró que el "cacique" "va a enfrentar al mejor equipo de Brasil, tiene que sacar un buen resultado en casa si quiere avanzar; si no lo consigue, será más difícil".

Por otra parte, el astro paulista destacó el nivel de los dirigidos por Héctor Tapia y señaló que "Colo Colo tiene jugadores que conocen muy bien a Palmeiras, como (Jorge) Valdivia y (Lucas) Barrios, que son jugadores que tienen cualidades muy positivas, eso hace que tengan buenas chances de ganar en Chile".

Finalmente, se refirió a Jorge Valdivia, quien vivirá un encuentro especial ante su ex equipo y sobre quien sostuvo que "es un ídolo de la hinchada de Palmeiras, tuvo un paso muy bueno y es muy querido. Además, es un gran jugador y con mucho potencial de juego, aunque tiene un temperamento fuerte y eso a veces lo atrapa", cerró.