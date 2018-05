Jaime Valdés y opción del retiro: Es una idea que pasa por mi cabeza

El volante de Colo Colo Jaime Valdés reconoció que ronda por su cabeza la ida de retirarse del fútbol en poco tiempo debido a que su cuerpo ya sufre con la exigencia de la alta competencia.

"Es una idea que pasa por mi cabeza, porque uno ya tiene mucho recorrido en esto. Tengo casi 38 años y el cuerpo te lo hace sentir. Aún me queda contrato pero lo vamos a ir viendo", dijo a Diario La Tercera.

"Es una decisión familiar. Todos son de Colo Colo y no quieren que me retire nunca, pero ven cómo termino después de los partidos, todo lo que debo hacer para recuperarme y volver a jugar... Todo lo que sufro por golpes, dolores, viendo que a veces no juego en las mejores condiciones. Pero es parte del juego y se acepta", agregó.

Consultado por la salida de Pablo Guede de la banca, aseguró que "el ambiente se descomprimió en los hinchas y la prensa, que habían generado un clima bastante hostil para Pablo. Dentro del camarín lo vivíamos con tranquilidad, creíamos en que con él podíamos conseguir los objetivos propuestos al inicio de año, pero lamentablemente decidió tomar otro camino y creemos que no fue de la mejor manera su salida".

Finalmente, se refirió a las marcadas diferencias entre el técnico saliente y Héctor Tapia. "Son personalidades distintas. Pablo es mucho más pasional, de exigir mucho. Héctor es más tranquilo, te explica más las cosas. Pero independiente del técnico que esté a la cabeza, el equipo está bastante fuerte, unido y comprometido".