Jaime Vera se postuló para la banca de Colo Colo: Tengo la experiencia suficiente

El ex entrenador de Deportes Iquique, Jaime Vera, aseguró que espera tener la oportunidad de dirigir en Colo Colo como reemplazante de Pablo Guede, tras ser mencionado como uno de posibles técnicos para asumir la banca "alba".

Sobre su opción de arribar al "Cacique", el DT afirmó en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa que "espero que se concrete alguna vez, porque sino se va a pasar el tiempo y no voy a tener nunca la oportunidad. Ojalá se dé, me parece que tengo la experiencia suficiente. He pasado por hartas cosas en el fútbol, llevo tiempo dirigiendo y me he ido preparando silenciosamente para instancias importantes, así que espero tener una oportunidad".

En relación al plantel del cuadro de Macul, el "Pillo" afirmó que "son todos referentes importantes y que en la cancha siguen demostrando que son capaces. Malo sería que fueran problemáticos y no respondieran en la cancha. Pero no es el caso de Colo Colo porque son todos jugadores que están vigentes y yo tengo la suerte de conocerlos de forma personal. No sé si eso hará las cosas más fáciles pero es un plus importante, porque no los conozco solo como jugadores sino que también como personas".

Al ser consultado por su experiencia en Copa Libertadores, torneo en el cual participó de la fase grupal con los "Dragones Celestes" el año pasado, el técnico afirmó que "a pesar de que no clasificamos hicimos un muy buen fútbol, el equipo siempre jugó de igual a igual a donde fue contra los mejores equipos, teniendo un plantel corto. Demostramos que sí se puede sacar buenos resultados y hacer buen fútbol cuando el mensaje del técnico le llega bien a los jugadores".

Por último, Vera afirmó que "yo como técnico he dado una vuelta bastante larga. No me puse a dirigir en Primera División a los 3 ó 4 años después de haberme retirado como jugador, para mí no fue fácil. Todos estos años en el fútbol me han ayudado para fortalecer mis capacidades como técnico".