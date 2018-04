Jaime Vera y frustrada llegada a Colo Colo: Creo que muchos directores no me conocían

"Quiero dejar en claro que a mí llamaron, yo no me ofrecí", reveló.

Colo Colo se decantó por Héctor Tapia como técnico de los albos y Jaime Vera, el otro candidato para asumir el cargo que dejó Pablo Guede, dio detalles de su frustrada llegada al cuadro albo, reveló la amargura que sintió al ser descartado y cuestionó a los dirigentes de Blanco y Negro, asegurando que "no sabían quien era yo".

"Me dio la impresión de que muchos directores no me conocían, así que querían saber quien era yo y cómo trabajaba. Yo creo que ven poco fútbol", declaró el 'Pillo' a La Tercera.

Además, reveló que se sintió dolido y amargado tras ser descartado como opción. "Fue como un partido que perdimos 1-0 en el minuto 90", precisó.

Pese a su crítica, remarcó sentirse "orgulloso" de que lo llamaran, aunque aclaró que nunca se ofreció a Colo Colo y el propio Gabriel Ruiz-Tagle lo llamó para que presentara su proyecto.

Asimismo, descartó que la cercanía de Tito Tapia con los jugadores influyera en la decisión de BYN.

"Yo también soy conocido con Paredes, Valdivia, Brayan Cortés, Bryan Carvallo y muchos más que conozco desde niños. Pero conocerlos no implica nada", argumentó.

Finalmente, Vera manifestó sus mejores deseos a Tapia en el nuevo proceso en Colo COlo.

"Lo conozco desde niño, tuve la suerte de dirigirlo. Cuando él estuvo en Colo Colo yo era el ayudante técnico, así que lo conozco bien. Y le deseo que le vaya bien, porque es un entrenador chileno, joven y con mucho camino por recorrer", sentenció.

"Veo imposible entrenar a la U"

Vera, por último, se refirió a las chances de llegar a la banca de Universidad de Chile, vacía actualmente tras el despido de Angel Hoyos. Y el "Pillo", si bien no cerró las puertas, subrayó que ve "imposible" estar en la banca azul.

"Yo creo que, no por mí, sino por los hinchas, nunca me ofrecería en la U, porque a mí me identifican con Colo Colo. y ojo, me identifican con Colo Colo, pero nunca he podido entrenarlo. Lo veo imposible", remató.