Jorge Valdivia: Es difícil convivir con la ansiedad de tener que enfrentar a tu ex equipo

El volante de Colo Colo Jorge Valdivia reconoció que siente mucha ansiedad de cara al encuentro por cuartos de Copa Libertadores ante Palmeiras, específicamente por su pasado en el elenco paulista.

En conversación con Fox Sports, el "Mago" dijo que "queda poco para el partido con Palmeiras y creo que el tiempo pasará rápido por lo que el país vive en relación a la fecha (Fiestas Patrias). La ansiedad de que llegue luego el día aumenta diariamente. Es difícil convivir, en lo personal, con esa ansiedad de enfrentar a tu ex equipo, en el que estuve siete años y del que guardo grandes recuerdos".

En la misma línea, el mediocampista agregó que "tengo algunos compañeros todavía que juegan ahí, más la gente que trabaja allá que los vi a todos cuando fuimos a jugar la revancha con Corinthians. Así que, en la medida de lo posible, espero que la tranquilidad le gane a la ansiedad que significa jugar cuartos de final contra Palmeiras en nuestro estadio. Ojalá que pase todo rápido, es lo que deseo en lo personal".

Sobre el "verdao", Valdivia dijo que "hoy en día es un equipo de mucha más categoría que Corinthians. Es un equipo más experimentado, con un entrenador más mañoso que se maneja en estas situaciones complejas, que son los partidos decisivos. Es otro tipo de rival, un equipo que juega y se defiende mejor, que tiene jugadores que pasan por un momento individual mejor que los de Corinthians".

El "Mago" también habló del trabajo que realiza con su entrenador personal, asegurando que "llevo mucho tiempo así, desde el año pasado. Es más que nada para que a uno no lo traten de 'viejito', como están acostumbrados a llamarnos a los de más edad, que todavía seguimos vigentes. El fútbol requiere de esfuerzo, de darle un toque de profesionalismo a tu carrera. Hay que saber que te queda poco tiempo y mientras estés mejor preparado vas a tener las condiciones para seguir jugando".

En relación a sus opciones de volver a la selección chilena, el volante dijo que "aquí estoy. Este 'viejito' (por él) está vigente todavía, así que si es que me llaman espero estar preparado. Pero ustedes los periodistas fueron un poco 'mufas', porque cuando llegó (Reinaldo) Rueda salieron muchas notas diciendo que el primer llamado sería yo y y hasta el día de hoy no me han llamado".