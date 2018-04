Jorge Valdivia: Si mi mujer habló, lo hizo a título personal

El mediocampista de Colo Colo Jorge Valdivia usó su Instagram para aclarar los dichos de su esposa, Daniela Aránguiz, quien reveló que el jugador tiene ofertas del extranjero y que a ella no le gustaría que su marido estuviese de nuevo bajo el mando de Claudio Borghi en la eventualidad que éste llegara a la banca del popular.

"Hay rumores de que podría entrenar Borghi y a mí no me gustaría que Jorge estuviera con él. No me gustaría personalmente, no me pongo en la situación de él. Encontré muy mala leche a él y a Hernán Torres en ese tiempo que hablaron pésimo de él. No se merecen tener a Jorge en el plantel de ellos, ojalá que no lleguen", dijo la ex chica Mekano en el programa "Síganme Los Buenos".

Y Valdivia expresó su opinión en redes sociales: "No he puesto ninguna condición, no he condicionado la llegada de nadie. Tengo muy claro que el club está por sobre cualquier jugador. No he ido a la oficina de nadie para exigir A o B como entrenador. Así que por favor dejénse de webiar con el tema. De verdad aburre que sean tan poco informados", escribió en una historia de Instagram.

"Va a jugar dos partidos de 10, que pena para algunos pero no ha sido así. Físicamente no va a aguantar, ven las estadísticas… Ahhh, pero vamos a hacer noticia por lo que dijo su mujer. Váyanse un rato a la mierda. Cuando yo hable al respecto hagan la noticia", añadió.

"El entrenador que llegue tendrá el mismo compromiso que demostró hasta ahora y punto. Y si mi mujer habló lo que habló, lo dice a título personal y desde el dolor de mujer y madre de mis hijos por lo que pasó hace años. Chao", completó.