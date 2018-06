José Luis Sierra: Marcelo Espina lo hará de la mejor manera en Colo Colo

El entrenador chileno José Luis Sierra opinó sobre la asunción de Marcelo Espina como director deportivo de Blanco y Negro y reveló que le hubiese gustado trabajar junto a su ex compañero mientras dirigía a Colo Colo.

"Me hubiese encantado, le tengo mucho cariño a Marcelo, me alegro de que pueda venir; si él tomó esa decisión me parece que es porque se siente motivado a poder hacerlo y me parece que es un cargo que está a la altura de la persona que lo va a hacer", manifestó a Al Aire Libre en Cooperativa.

Luego, el ex DT de Al Ittihad replicó que "es un cargo que en general en el fútbol debiese ser muy requerido. En este caso no me cabe duda que Marcelo lo hará de la mejor manera, pero hay gente que ocupa ese cargo y no está a la altura".

"Requiere de ciertas características que muchas veces la gente que lo ocupa termina haciendo un daño y valida que los dirigentes digan que son ellos quienes deben tomar las decisiones", concluyó.

Además, Sierra sostuvo que en Arabia Saudita "esperan con mucha expectativa lo que será el debut de su selección en el Mundial" y en relación al escándalo de la escuadra española dijo que "las formas son importantes en este tipo de cosas, sobre todo por parte de un club como Real Madrid".