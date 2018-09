Juan Manuel Insaurralde sobre el clásico con la UC: Son un equipo compacto, por algo están arriba

El defensor argentino de Colo Colo Juan Manuel Insaurralde, adelantó el clásico que jugará el "cacique" contra Universidad Católica, este domingo a partir de las 12:00 horas (15:00 GMT), y destacó las cualidades del líder del Campeonato Nacional.

"Personalmente, no lo he visto mucho, pero juega bien, tiene jugadores muy desequilibrantes de mitad hacia adelante, son un equipo compacto que por algo están arriba", destacó el ex zaguero de Boca Juniors sobre el nivel de la UC.

Además, agregó acerca del encuentro que "ellos han sido un equipo muy regular, con una idea de juego clara, pero nosotros debemos hacer un partido como el que hicimos de local, no podemos regalar nada".

Por otra parte, el "Chaco" se refirió al mal momento del cuadro de Macul, que tiene cuestionado al director técnico Héctor Tapia: "Nosotros estamos con 'Tito', él es una gran persona y nos clasificó después de 21 años (en Copa Libertadores)".

Junto con eso, fue autocrítico con el nivel mostrado por el plantel: "Es difícil encontrar explicación, pero hemos sido muy irregulares, además tenemos un plantel muy corto. Si faltan dos o tres jugadores, se siente. Nos vamos con mucha bronca por los puntos que dejamos en el torneo. Podríamos estar en otra posición".

Finalmente, destacó que "hay un gran grupo de jugadores que va a dar pelea, y aún hay posibildad de campeonar y de clasificar a las copas, asi que debemos mejorar y agarrar de aquí a fin de año una regularidad que nos permita terminar lo más alto posible".

El duelo entre "albos" y "cruzados" se jugará en el Estadio San Carlos de Apoquindo