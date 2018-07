Leonardo Véliz: No sé si 70 años entre dos jugadores puede marcar diferencias en Colo Colo

El histórico ex jugador de los albos manifestó sus dudas por la dupla Paredes-Barrios.

Leonardo Véliz, histórico ex jugador de Colo Colo en la década de los '70, conversó con Al Aire Libre PM sobre el presente del equipo y manifestó sus dudas sobre la efectividad que pueda tener la dupla que formarán Esteban Paredes y Lucas Barrios.

"No sé si 70 años entre dos jugadores puede marcar diferencias. No sé cuántos goles hizo Lucas en su último club. Lo del fútbol es presente", soltó el "Pollo", recordando que el ariete paraguayo no tendrá la misma capacidad con la que deslumbró a los hinchas en su primer paso por el club, hace 10 años.

En la misma línea, Véliz, quien fue entrenador de Héctor Tapia en el Mundial Sub 17 de Japón en el que Chile terminó tercero en 1993, cuestionó el modelo de juego que utiliza el actual DT de los albos, considerando las dificultades que tendrá para poder juntar a todas las estrellas en la formación.

"Creo que Héctor sabrá en qué condiciones llega Lucas Barrios para cambiar su modelo de juego, aunque hay que saber primero cuál es el modelo de Tito", sentenció Véliz.

El próximo partido de Colo Colo será ante Unión La Calera el próximo sábado, en el Estadio Sausalito, en el inicio de la segunda rueda del Campeonato Nacional.