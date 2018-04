Los 13 mensajes de Héctor Tapia en su regreso como técnico de Colo Colo

Este martes fue presentado oficialmente Héctor Tapia como entrenador de Colo Colo, regresando al club donde se formó y tuvo la oportunidad de dirigir entre 2013 y 2015.

Revisa a continuación los mensajes que dejó en su primera rueda de prensa como líder de la banca alba.

- Su sentimiento por volver a Colo Colo: La sensación es de orgullo y felicidad, contento porque la gente que dirige al club confiara en mí y la gente que viene conmigo.

- El primer objetivo del club: Ganar tiempo con los entrenamientos, y lo más importante no es Delfín, es Curicó Unido.

- El complicado escenario en la Libertadores: Se puede clasificar a octavos de final, pero sin saltarnos a Curicó Unido, que es el primer objetivo.

- Sobre su cuerpo técnico: Lo único que puedo decir es que haremos lo posible para que el club crezca.

- Los trascendidos entre Jorge Valdivia y Hernán Torres: Todo eso se conversó, Hernán está con ganas de llegar y trabajar con el plantel.

- El caso Barroso: Julio es muy importante. En esto se necesita sumar a todo el mundo y no restar.

- La necesidad de unidad: Tiene que estar todo alineado y que todo el club avance en una sola dirección. Es importante estar unidos para sacar esta campaña adelante.

- La extensión de su vínculo con el club: Los contratos por un año no me incomodan y no escuché que Ruiz-Tagle dijera que es un interinato.

- La presión en el Cacique: Yo nací acá y sé como funcionan las cosas, entiendo la presión en el club.

- La situación dirigencial: El club tiene que pasar por una toma de decisiones importantes y tienen que contratar funcionaros importantes. Sé que están en busca de un director deportivo.

- Su confianza en el plantel: Sé lo que los jugadores pueden dar. Este equipo, cuando tiene más presión, es cuando mejor juega.

- Los referentes: Paredes lleva 200 goles en el profesionalismo. No es necesario decir todo lo que ha hecho Valdivia y el "Pájaro" Valdés. Ellos tienen una historia y podría estar toda la noche hablando de los logros de este plantel.

- Su objetivo: Mi intención es trabajar con todas las áreas del club para hacer crecer a Colo Colo.