Mario Salas: No he tenido ningún contacto con Colo Colo, jamás le haría eso a Sporting

El director técnico apareció en el horizonte de Blanco y Negro para suceder a Héctor Tapia en el caso de no renovar su contrato.

El técnico de Sporting Cristal, Mario Salas, respondió este martes acerca de las versiones que apuntan a que Colo Colo lo tiene en la mira para suceder a Héctor Tapia en el caso que decidan no renovar su contrato a fin de año.

"Yo no he tenido ningún contacto con Colo Colo ni con cualquier otro club. Jamás le haría eso a Sporting Cristal. Nosotros estamos metidos absolutamente en Real Garcilaso. Son sólo rumores de la prensa", afirmó en conferencia de prensa.

"No he tenido ningún tipo de acercamiento con Colo Colo y no es mi intención tenerla. Soy tajante con este tema, son solo especulaciones", agregó el DT.

Salas apareció como alternativa al actual DT del "Cacique" en el caso que en la directiva de Blanco y Negro decidan no renovar su contrato.